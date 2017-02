Demandó a la lotería por arruinar su vida al entregarle US$ 1 millón

Increíble. Una joven que se convirtió en millonaria gracias a la lotería más grande de Inglaterra ahora está demandándola y pidiendo una reparación económica por, según dice, haberle arruinado la vida.

Corría el 2013, Jane Park tenía 17 y por un golpe de suerte ganó un millón de euros. De inmediato su vida cambió y se volvió un verdadero infierno porque “nadie la quiere de verdad y todos buscan solo su fortuna”.

“Creí que sería 10 veces mejor, pero hizo de mi vida 10 veces peor. Me digo a mí misma que la vida sería más fácil si no hubiese ganado”, dijo, según narra The Independent.

Jane Park demandó a Euromillions para que suba la edad de sus ganadores. Actualmente se puede adquirir el premio desde los 16 años. (Foto: instagram)

Jane Park señala que al principio todo fue hermoso. Podía ingresar a los clubes más lujosos, se compró un auto deportivo, viajó a destinos exóticos, conoció a muchos chicos y se realizó un implante de senos. Sin embargo, al poco tiempo se dio de bruces. “Los últimos tres años no los he disfrutado. Y no debería ser así. Es estresante”, refirió, recalcando que grandes cantidades de dinero deberían darse a personas mayores de edad.

Para justificar su pedido, Jane Park indica que con todo el dinero obtenido de la lotería ha realizado muchos actos ilegales y absurdos, producto de su inmadurez.

Pese a sus quejas y demanda, Jane Park no hace nada para respaldarlas pues sigue mostrando sus excesos en Instagram.

A pesar de su pedido para incrementar la edad de los ganadores de la lotería y sus quejas y consejos a otros jóvenes, Jane Park sigue disfrutando de su millón con fotos en Instagram donde muestra sin pudor sus excesos.