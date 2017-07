Hombre le propone matrimonio a novia y su hermana por bella razón

Un hombre les propuso matrimonio a su novia y a la hermana de esta por una bella razón. Will Seaton, de Indiana (Estados Unidos), comenzó a salir con Ashley Schaus en 2010.

Ella le contesto que ella y su hermana Hannah, quien tiene Síndrome de Down y diabetes, eran un “paquete”. Ello debido a que Hannah fue invitada a la mayoría de citas de la pareja.

Seaton le pidió a Ashley que el matrimonio sea en marzo. Era natural que Hannah estaba incluida en ello.

“El momento más dulce en toda mi vida fue ver a Hannah tan feliz y sentirse tan especial. Y luego él me miró, mientras estaba tratando de dejar de sollozar. Entonces, le pregunté: ‘¿Soy la siguiente?’ Luego, él se arrodilló y me pidió ser su esposa”, dijo Ashley a Fox 5.

Hannah obtuvo su propio anillo, una reliquia familiar que perteneció a su abuela. Ella comentó que estuvo emocionada de ser incluida en la propuesta matrimonial.

“Él me lleva de pesca y hace chistes divertidos. Me hace reír y me cuida”, comentó Hannah.

La boda fue programada para octubre y Ashley dijo que su hermana menor tendrá un papel importante en la ceremonia.

