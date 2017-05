Hombre cazaba elefantes en safari y murió aplastado por uno abatido

Un cazador sudafricano falleció luego de ser aplastado por un enorme elefante que recibió un balazo durante un safari en el Parque Nacional Hwange, en Zimbabue.

Se trata de Theunis Botha (51), quien lideraba a un grupo de cazadores cuando accidentalmente llegaron a una zona con una manada de elefantes con crías, durante la tarde del viernes, de acuerdo a The Guardian.

Entonces, al verse amenazados, varios elefantes se disponían a atacar al grupo, por lo que el señor Botha disparó con su rifle, pero uno de los animales llegó a cogerlo con su trompa.

Uno de los cazadores disparó al enorme animal, el cual lamentablemente cayó sobre Botha, quien ahora deja cinco hijos con su esposa Carike Botha.

El señor Botha gozaba de una gran reputación como cazador. Frecuentemente lideraba, llevando a sus perros, safaris de caza de leones y leopardos.

Theunis Botha died when he "hunted" LIFE TO ELEPHANTS, DEATH TO HUNTERS !! pic.twitter.com/cYedz5kGcU