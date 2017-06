Hijo de narco mató a su mejor amigo por un comentario en Facebook

Alex Pititto, hijo de 15 años de un capo de la mafia italiana ‘Ndrangheta, asesinó a su compañero de colegio, Francesco Prestia Lamberti, quien incluso era su mejor amigo, solo por un “me gusta” y un comentario poco apropiado acerca de una muchacha en Facebook.

De acuerdo al diario italiano ‘Corriere della Sera’, Alex y Francesco eran amigos inseparables. Incluso, en la mencionada red social aparecen varias fotos de ellos juntos, luciendo su profunda amistad.

Según testimonios recogidos, Alex se sintió ofendido por el comentario que Francesco hizo en la foto de la chica, ya que ella era su enamorada. Entonces, ambos quedaron en juntarse un lunes por la noche en una zona aislada de la región de Calabria.

Los dos muchachos tuvieron una fuerte discusión, hasta que llegó un momento en que Alex sacó una pistola de su bolsillo y le disparó a su amigo tres veces. Luego, se dirigió a la comisaría para confesar su crimen.

Según el diario italiano, el asesino fue interrogado el miércoles, pero su versión no convence a los investigadores, ya que algunas cosas aún no quedan claras, como el hecho de que en el lugar del asesinato no se encontró sangre ni casquillos de balas, por lo que se cree que Francisco pudo haber sido asesinado en otro lugar y luego llevado hasta donde apareció el cuerpo.

El medio italiano también señala que la idea retorcida de honor de Alex podría ser una enseñanza familiar. Su padre y otros miembros de la familia fueron arrestados en enero pasado por formar parte de un clan mafioso que traficaba cocaína de América del Sur.

