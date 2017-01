Guardia de Buckingham revela increíble anécdota que vivió con Isabel II

Un ex guardia del palacio de Buckingham, residencia oficial del monarca británico en Londres, estuvo a punto de dispararle por error a la reina Isabel II, según contó este jueves el diario británico The Times, que no precisó la fecha en que ocurrió el incidente.

Una madrugada, mientras patrullaba el recinto del palacio de Buckingham, el guardia observó una silueta en la oscuridad de la noche. Pensó que se trataba de un intruso y le gritó: “¿Quién es? Y ahí llegó la sorpresa, se trataba de Isabel. “¡Maldita sea, majestad, casi le disparo!”.

El guardia esperaba que la reina Isabel II le diera una reprimenda pues sintió que le había hablado de manera grosera. El resultado fue totalmente distinto al esperado. La monarca le dijo: “Eso está muy bien. La próxima vez tocaré el timbre antes de salir a pasear para que no tengas que dispararme”.

El ex agente contó también en la citada publicación que la reina Isabel II, de 90 años, camina por los jardines de su palacio cuando tiene problemas para dormir.

La reina Isabel II, de 90 años, aún se recupera en su residencia rural de Sandringham, en el este de Inglaterra, del fuerte resfriado que le ha mantenido alejada de los compromisos oficiales más de dos semanas.

El palacio de Buckingham, residencia oficial de la familia real británica, ha insistido en que la soberana “sigue recuperándose”, sin aportar más detalles sobre la salud de la Jefa de Estado.

