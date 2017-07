Trueque sexual, nueva forma de prostitución que existe en Facebook

La prostitución, el oficio más antiguo del planeta, se ha encontrado con la economía más antigua del planeta: el trueque sexual. En Facebook se ha creado un grupo cerrado con un reducido número de miembros. Tiene sus propias reglas.

Según un artículo publicado en VICE.com, existen diversos modos para buscar anuncios sobre trueques sexuales. Craigslist México es probablemente el lugar más explícito en el sentido estricto del intercambio sexual con desconocidos.

Craigslist ofrece fotos, números de Whatsapp, precio por hora y lugar de encuentro. La segunda en trueque es ofrezcoacambio.com, que a pesar de que la mayoría de sus miembros son de España, posee anuncios de México.

Aquí, por ejemplo, lo que prolifera son los jardineros y plomeros, además de expertos en computación que reparan celulares, tabletas y laptops a cambio de sexo.

Facebook y su grupo cerrado

Sin embargo, el lugar más directo para intercambiar sexo por artículos o servicios es Facebook. Un grupo cerrado fue creado hace un par de años bajo el nombre ‘DF Trueque x sexo’ y mantiene hasta hoy 118 miembros activos.

El grupo, administrado por un personaje de nombre Alan, se especializa en el intercambio de sexo por objetos o servicios para mayores de edad.

En la descripción se lee: “NO DINERO …… cosas o servicios por sexo. Quien ofrezca dinero a cambio, pues se va. Todo con respeto y buena onda. No molestar, cada miembro decide si acepta y le conviene el trueque. ¡No acoso inbox! Quien lo haga se expulsa y bloquea del grupo. No menores de 18 años. Quien no sea serio o quede mal con su trueque, reportarlo a algún administrador”.

Mariana, una chica de 26 años, ha amueblado su departamento con artículos que ha conseguido a cambio de sexo, desde la cama, hasta el wifi, el cual fue hackeado a un vecino por un “cliente” que le cobró media hora de sexo.

“No me considero prostituta, yo no cobro, a mí me regalan cosas por acostarme con quien yo elija”, dice Mariana. Además, contó que hace un par de meses encontró a un joven que ofrecía “claves wifi y wpa a cambio de sexo”.

Sin embargo, un artículo académico reveló que la mayoría de las personas que practican el sexo recompensado están en una situación de vulnerabilidad: mujeres en situación de extrema pobreza lo hacen por servicios básicos, alimentos o drogas.

