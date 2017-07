Quedó parapléjico tras accidente, pero sorprende a su novia el día de su boda

En 2012, James Thorpe conoció a Michaela Watson y quedó perdidamente enamorado. Dos años más tarde le propuso matrimonio. Ellos se casarían en 2016, pero un mes antes de la fecha pactada, la boda se canceló por un trágico suceso. El bombero de Boston sufrió un accidente y quedó paralizado del pecho para abajo.

Consciente de que sería su última reunión de soltero, James Thorpe viajó a Magaluf, Mallorca (España) para celebrar por adelantado su despedida de soltero. En ese lugar, intentó bucear pero antes de meterse al mar tropezó y se golpeó la cabeza contra el barco.

“Sentí un gran dolor en el cuello, como si mi cabeza se hubiera desprendido del cuerpo”, dijo. En efecto, James tuvo un severa lesión en la espina dorsal y los médicos refirieron que nunca volvería a caminar.

Un año después de aquel diagnóstico, James Thorpe sorprendió a Michaela el día de su boda. Él se puso de pie frente a todos.

Con ayuda de unos amigos, James fue colocado en una especie de máquina con cinturones que lo mantenían en pie. En esa postura dio sus votos e incluso se animó a bailar. Sus amigos y parientes lloraron y Michaela no podía creerlo.

“Fue el mejor día de mi vida y significó todo para mí. Fue terrible lo que me pasó, pero podría haber sido peor. Tener el amor de mi vida a mi lado a lo largo de todo me ha dado la fuerza para hacer lo que los médicos me dijeron que no lo haría. No podría estar más orgulloso de llamar a Michaela mi esposa y no puedo esperar a pasar el resto de nuestras vidas juntos”, dijo.

no dejes de ver

USA no descarta solución militar para responder a Corea del Norte