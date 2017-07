Pidió acompañante para una boda y 3 años después se casa con él

Hace tres años, una joven de Londres llamada Llia Apostolou hizo un pedido “desesperado” en Facebook y Twitter. Ella necesitaba un acompañante para la boda de su hermana y un hombre misterioso aceptó la invitación sin saber que ese sería el inicio de una nueva aventura para los dos.

En 2014, Llia escribió un mensaje en Facebook para encontrar pareja para la boda de su hermana. No tenía novio y no podía ir sola. Los mensajes no fueron nada alentadores, así que lo trasladó su invitación a Twitter.

Así, mientras su tuit era retuiteado cientos de veces, un hombre llamado Phil Gibson le escribió y se ofreció como voluntario. Sin embargo, aunque no fueron juntos a la fiesta, ambos se conocieron esa misma semana.

Tres años después de su primer encuentro, Llia Apostolou y Phil Gibson compartieron su historia en Twitter indicando que ambos se enamoraron y casaron hace pocos días. ¿Quién diría que un simple mensaje los iba a unir?…

