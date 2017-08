No quiso rapar a joven con depresión y se pasó 13 horas arreglándoselo

La depresión hace que cosas tan básicas como cepillarse el cabello parezcan imposibles. Una joven de 16 años fue a una peluquería en Iowa, EE. UU., con el pelo enredadísimo y pidió que “se lo cortaran todo”. Kayley Olsson, la estilista, no lo hizo así y decidió pasar 13 horas durante dos días para restaurar el pelo de la adolescente, así como su autoestima. La historia es viral en Facebook.

Kayley tiene 20 años y trabaja en el Salón Capri Waterloo, y compartió en Facebook las fotos de antes y después de la increíble transformación, sorprendiendo a todos en la red social. La publicación se volvió viral, siendo compartida más de 75.000 veces y con más de 200.000 likes. Y lo más importante, el peinado estuvo justo a tiempo para hacerse sus fotos para volver a clase.

“Hoy tuve una experiencia muy dura con una cliente que prefiere permanecer anónima. Era una chica de 16 años que lleva ya unos cuantos años luchando contra un severo caso de depresión. Había llegado a un punto en el que se sentía tan deprimida e inútil que no podía ni cepillarse el pelo, me dijo que solo se levantaba para ir al baño”, se lee en la publicación compartida en Facebook.

“Cuando entró, nos dijo que lo cortáramos todo, que era demasiado doloroso peinarlo, dijo que era inútil por no poder hacerlo. Sinceramente, me rompió el corazón e hicimos todo lo posible para que la chica no perdiera todo su pelo. Quiero que esto sea una lección para la gente. LA SALUD MENTAL es un problema, afecta a gente de todo el mundo y de todas las edades”, añade en Facebook.

Algunas usuarios en Facebook culparon a los padres de la chica por permitir que llegara a tal punto. “Si yo fuera esa estilista habría llamado a los servicios sociales. Esta chica necesita a alguien que la quiera y que enseñen a sus padres cómo comportarse como padres”. Sin embargo, otros solo tuvieron agradecimiento para la estilista, por su comprensión y dedicación. “Gracias por tomarte tu tiempo para hacer que se sintiera bella”.

