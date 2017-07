Madre tuvo aterrador momento al no poder despertar a su hija

Una madre británica tuvo un aterrador momento cuando encontró a su pequeña hija sufriendo un severo golpe de calor, pese a que no estuvo expuesta al sol fuera de la casa.

Jennifer Abma publicó una fotografía de su hija Anastasia en Facebook, con el objetivo de alertar a los padres de familia sobre este tipo de situaciones.

En su publicación, Jennifer contó que su hija se había ido a dormir la siesta y cuando ella fue a revisar su dormitorio, encontró a Anastasia “empapada en sudor, con el rostro rojo e hirviendo”. Luego de no poder despertarla, llamó a la ambulancia.

La señora Abma escribió: “Este fue el momento más aterrador que tuve, fue un golpe de calor severo. No hay nada más aterrador que no ser capaz de despertar a tu bebé. Esto prueba claramente de que un niño no necesita estar en el sol para coger un golpe de calor”.

“Nos tomó 20 minutos despertarla. Cuando llegó la ambulancia, los paramédicos llegaron con investigadores, debido a que no sabían qué esperar. Esto demuestra qué tan rápido pueden cambiar las cosas”, agregó.

La señora Abma dijo que su hija no había estado expuesta al sol fuera de la casa y que dentro de su cuarto había demasiado calor.

“Los paramédicos le administraron sacarosa a la niña y en minutos comenzó a llorar, muy asustada”, agregó la madre.

Jennifer Abma contó que publicó las fotos de su hija para alertar a los padres sobre los peligros de los golpes de calor.

“Esta fue una lección aprendida y ojalá otros padres puedan tenerla en cuenta, y revisar los cuartos de sus casas, debido a que pueden ser tan peligrosos como un vehículo ardiente”, enfatizó.

La publicación, subida el 14 de julio, fue compartida más de 11 mil veces en Facebook, informó el Daily Mail.

no dejes de ver

Fiestas Patrias: PPK y ministros envían saludo en lenguas originarias