Madre pidió cadena perpetua para hijo que mató a cuatro personas

Marcela Asensio, la madre de Marco Feruglio, el sujeto que mató a cuatro miembros de la familia de su expareja, pidió la pena máxima para él a través de Facebook. Su desgarradora carta se convirtió en viral y miles de ciudadanos de Argentina la apoyan.

Marco Feruglio está acusado de matar a cuatro personas en Santa Fe, justo el día previo a la Navidad, en venganza porque Romina Dusso, su expareja de 20 años, lo denunció ante las autoridades por darle una brutal golpiza.

Dusso denunció a Feruglio el viernes 23 de diciembre y buscó refugio en la casa de su padre. Cuando el joven fue a buscarla no la encontró y en represalia mató a su suegra, a la pareja de esta, al padre de la joven y a su cuñada de 15 años.

carta de una madre desesperada

Luego de perpetrar el crimen Marco Feruglio huyó del lugar pero fue capturado. Entonces el repudio general de Argentina se hizo presente en las redes sociales.

Miles de usuarios pedían la máxima pena para el asesino, una de ellas fue su propia madre, quien responsabilizó a los policías por lo acontecido, pues según indicó en Facebook, si lo habrían detenido nadie estaría muerto.

“Soy la mamá del asesino del cuádruple crimen. Hace dos días que leo y veo comentarios de personas que hablan sin saber porque ocurrió esta desgracia tan desgarradora!!! No creo que todos sean o vayan a ser libres de pecados!!! Acá hubo un problema de fondo que comenzó hace varios años”, empieza la mujer la carta que publicó en Facebook.

Asensio dice que ella está “del lado de la familia Dusso” y asegura que Gustavo Dusso, el padre de Romina, “era buena persona, lo recuerdo con esa sonrisa como vergonzosa”. De Nicolás Estrubia, el padrastro de Romina, describe que “siempre buscaba la calma” y con Claudia, la madre de la joven, “no nos poníamos de acuerdo, pero no era mala persona”. De Camila, la adolescente asesinada, afirma que era “una pobre inocente mi vida, que no tenía que morir!!!”.

“Quizá si la justicia hubiese actuado en su momento, quizá si a mi hijo no le hubieran dado las llaves y la tarjeta del edificio no hubiese pasado esta demencial tragedia. Mi hijo, más allá de su locura, o carga psicológica, o como quieran llamarlo, pobrecito, se merece como dicen ustedes la pena de muerte!!!”.

Asensio insiste en que “hay mucha gente que está sufriendo” y remata: “Quédense tranquilos que mi hijo Marco Feruglio no va a salir nunca más y solo Dios sabe lo que le espera. Yo ahora tengo que restablecer mi familia y apoyar a Romina y abrazar a mis nietos. Nosotros no somos asesinos y yo no crié un asesino, nuestras vidas ya no serán las mismas”.