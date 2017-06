Exdesamparada celebró su éxito y dinero en Facebook y fue asesinada

Muchos expertos indican que hay cosas que no deben publicarse en Facebook como los ingresos que recibes o algunos datos personales… Makeva Jenkins de Florida (USA) no hizo caso a esta recomendación y alardeó de su cambio de vida en un mensaje. Esto la condujo a la muerte.

La mujer de 33 años contaba en Facebook su reciente cambio de vida y el increíble aumento de ingresos que tuvo. Ella pasó de tener 99 dólares a facturar más de 100 mil.

Makeva Jenkins contó que en el pasado ella fue una desamparada que vivía en las calles y no tenía para comer, pero un giro en su vida la convirtió en consultora de negocios en The Prime Enterprise Group. Lamentablemente compartió sus cifras y fue baleada el jueves en su vivienda.

“Estoy asombrada de cuán lejos he llegado… Avance hasta el presente: nosotros superamos haber sido desamparados en 2013/2014 para alcanzar mi marca de cien mil en 2015 y ahora he multiplicado los cien mil… No importa cómo luzca el camino, yo seguí mi corazón y me apegué a él para hacer crecer mi negocio… Yo digo esto para decirles que cualquiera puede lograrlo. Toma determinación y consecuencia”, escribió en Facebook.

De acuerdo con medios locales, un sospechoso enmascarado tocó a la puerta de su casa a las 2:00 horas del jueves y le disparó luego de un altercado. El sujeto huyó con su vehículo.

Parientes de la mujer confirmaron la historia en Facebook y pidieron respeto.

