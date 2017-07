Encuentra a su verdadera madre tras publicar desgarrador mensaje en Facebook

Lisa Griggs creció en una vivienda de Oklahoma (USA)y fue feliz por 30 años. Se convirtió en técnica en farmacia y nunca le importó conocer su verdadero origen, a pesar que sabía de su adopción por una pareja afroamericana cuando era una bebé. Todo iba bien hasta que se convirtió en madre y empezó una búsqueda desesperada por Facebook.

Cuando Lisa Griggs tuvo su primer hijo empezó a pensar en su madre. Antes ya lo había hecho, pero jamás mostró interés. Ahora era distinto. Quería conocerla, saber si estaba viva y por qué la dejó, además necesitaba saber si era heredera de alguna enfermedad que podría afectar a su bebé.

Así empezó la búsqueda, pero no obtuvo resultados y se volcó a Facebook. Ahí compartió un mensaje en un grupo de adopciones.

“Yo sabía que era adoptada. Toda mi familia adoptiva es afroamericana. Yo había tratado de buscar a mi madre un par de veces pero no tenía ni idea de dónde buscar. Publiqué un mensaje en Facebook pidiendo que me ayuden, que quería encontrar a mi madre para verla y conocerla. En fin, para saber si padecía alguna enfermedad que pudiera afectar a mi bebé. Tuve mucho miedo, pero ahora que soy madre, no quisiera que nada malo le pase a mi hijo”, dijo.

La respuesta que tanto esperaba tardó dos semanas, cuando un extrabajador social le dio el nombre de su madre: Elizabeth Rivera. Entonces la contactó por Facebook y luego la llamó por teléfono.

Esta semana, ambas se vieron por primera vez, este es el video de ese instante.

