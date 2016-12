Dejó heroína y metanfetaminas hace 4 años y mira cómo luce ahora

No hay nada que el hombre no pueda cambiar, es lo que se repite a diario Dejah Hall, una mujer de 26 años de Arizona (USA), quien ahora sonríe para los selfies y vive tranquilamente con su bebé y su novio. Han pasado 4 años desde que dejó las drogas y para celebrarlo publicó fotos de su cambio en Facebook.

Dejah Hall es una exadicta de la heroína y metanfetaminas que ha remecido Facebook con fotos del antes y después de su tratamiento de desintoxicación.

“La mujer de la izquierda soy yo completamente drogada. Era terrible y probé de todo progresivamente. Ese día * fue arrestada y ese día también me rendí ante Dios. La de la derecha también soy yo, 4 años después de estar limpia de las drogas”, escribió la mujer en *Facebook.

Esta joven contó que empezó su adicción a los 17 años con pastillas médicas, luego a los 20 probó heroína y luego mentanfetaminas. “Cada día era peor y mi familia lo sabía. Nadie podía ayudarme. Hasta 2012 cuando vi a mi abuelo”, refirió.

En diciembre del 2012 ella fue a visitar a su abuelo, quien le pidió que dejara las drogas.

“Se lo prometí y no cumplí. Ese día me arrestaron por posesión de drogas y en prisión me enteré de la muerte de mi abuelo. Fue terrible. Corrí al baño y me miré al espejo diciendo: ‘Dios si de verdad existes ayúdame, ya no quiero seguir así’. Ahí prometí que nunca más me iba a drogar y lo he cumplido por cuatro años”, recordó.

