Construye una piscina para no sentirse solo tras fallecer su esposa

El pasado mes de abril de 2016, Evy Davison falleció a causa del cáncer. Su esposo Keith, tras 66 años juntos, no podía soportar el silencio y la soledad en su casa. La vida sin su acompañante en su acogedora casa no era lo mismo y eso lo estaba consumiendo poco a poco. Su historia se ha vuelto viral en Facebook.

“No te imaginas como es”, dice Davison en el video que ha sido compartido por miles en Facebook. “Lloras mucho. Así es, porque ella no está aquí”. Así que este juez jubilado decidió construir una piscina en el patio de su casa en Minnesota, y ahora tiene tantos visitantes que su casa nunca volverá a estar en silencio.

La piscina mide 4,9 metros por 9,8 y fue instalada a principios de año por el bonachón nonagenario, que la abrió en en el mes de julio para que la usaran los niños del vecindario. La decisión de este hombre para combatir con el silencia y la soledad ha generado diversas reacciones de los miles de usuarios de Facebook.

A pesar de tener 3 hijos adultos, Davison no tiene nietos, pero un vecino le dijo “se podría decir que has adoptado a todos los niños del vecindario. Estos son tus nietos”. Davison ya no se siente solo, pero le gusta nadar tranquilamente de vez en cuando… en las raras ocasiones que la piscina está vacía, claro.

