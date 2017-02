¿Perú podrá ver el eclipse solar con anillo de fuego más esperado del 2017?

Este domingo 26 de febrero se podrá ver en países de Sudamérica y de África el primer eclipse solar anular del 2017. Sin embargo, solo algunos países de la región tendrán el privilegio de observar el “anillo de fuego” en el firmamento, incluido el Perú.

El eclipse anular de Sol será visible plenamente en Argentina y su mejor vista será desde la provincia patagónica de Chubut. Asimismo, en Chile, el eclipse será total en ciudades del sur, como Aysén y Coyhaique, pero también se puede apreciar desde su capital.

En Brasil el eclipse será parcial, no anular, por lo cual la luna solo tapará parte del sol y no lucirá un anillo. En tanto que en Uruguay se apreciará el fenómeno también parcialmente.

Con mucha menos nitidez, el eclipse anular de Sol se verá también en algunos lugares de Colombia, Ecuador y Perú.

¿En Perú?

Regiones como Arequipa, Moquegua y Tacna serán testigos de un fenómeno natural que no se repetirá hasta el 2027.

En Moquegua el fenómeno se apreciará desde las 07:49 am – 09:15 am, mientras que en el Cusco de 08:20 am – 08:37 am. En Puno se ha previsto el inicio del espectáculo desde las 08:00 am – 09:07 am.

En la ciudad de Tacna se anuncia que el eclipse podrá ser visto desde las 08:00 am – 09.07 am.

En otras regiones como Ayacucho: 08:03 am – 08:46 am, Arequipa: 07:50 am – 09:11 am, Ica: 08:01 – 08:43, y Apurímac: 08:05 am – 08: 50 am.

te puede interesar

Donald Trump recibió a PPK en la Casa Blanca: