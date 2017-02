Esto publicó en Twitter el turista egipcio antes de atacar en el Louvre

Las páginas del atacante en Facebook y Twitter, antes de que las redes las bloquearan a instancia de la Policía de Francia, fueron estudiadas por los periodistas de ‘Le Parisien’. A su juicio, contenían “poco presagio de una posible radicalización religiosa”, aunque los mensajes de contenido religioso se volvieron más numerosos desde hace varios meses.

De pronto, minutos antes del ataque, apareció una serie final de mensajes, que termina con este juicio radical, aunque con una apariencia metafísica: “No hay negociación posible, no hay paz en la guerra”.

La investigación del ataque a un soldado en el Louvre ha permitido identificar al sospechoso como un ciudadano de Egipto que llegó a París con un visado turístico el pasado 26 de enero. El supuesto terrorista, gravemente herido a tiros, tiene 29 años y viajó al país desde Dubái (Emiratos Árabes Unidos).

El fiscal de París, François Molins, reveló a los medios que el joven empuñaba un par de machetes bastante caros, que había adquirido en la propia capital francesa. “Aún está por determinar” la motivación del ataque y si “actuó solo, de forma espontánea o siguiendo instrucciones”, cita el sitio web Franceinfo. Con este motivo, la pesquisa se lleva a cabo tanto en Francia como en el extranjero.

El hombre tenía alquilado un coche hasta el 5 de febrero. Además pudo pagar 1.700 euros semanales por una habitación alquilada en el Distrito VIII de París (conocido también como el distrito del Elíseo por incluir el barrio de los Campos Elíseos).

El fiscal no hizo pública la identidad del atacante. No obstante, el periódico ‘Le Parisien’ indica que se llama Abdalá E-H y solo se ha podido determinar eso debido al teléfono y otras pertenencias que llevaba en su mochila, puesto que no tenía consigo ningún documento de identidad.

El ataque, de presunta naturaleza terrorista, tuvo lugar en la mañana de este viernes. El agresor hirió con armas blancas a uno de los soldados que custodian el Museo del Louvre. En respuesta, el militar realizó cinco disparos contra el atacante hiriéndolo de gravedad. (Fuente: RT en español)

