Se hacía el enfermo en Facebook para pedir dinero y donaciones

“Necesito vuestra ayuda para seguir viviendo”, esa era la frase que usaba Paco Sanz, un español de 46 años, que publicaba videos y fotos en Facebook pidiendo dinero para cubrir un costoso tratamiento médico.

Paco Sanz se presentaba en Facebook indicando que padecía del síndrome de Cowden, un terrible mal que le provocó dos mil tumores en todo el cuerpo.

En el colmo del cinismo, este español soltaba algunas lágrimas y refería que “estaba solo en el mundo, ya que su esposa y otros familiares lo abandonaron al enterarse de lo costoso de su tratamiento”.

Así, entre tretas, engaños y videos producidos por su joven novia, logró recaudar 250 mil euros para tratar su “enfermedad”.

La noticia que remeció España salió a la luz gracias a un video publicado por El País, donde se ve a Paco Sanz grabando su discurso y haciendo paras para burlarse de sus donantes.

“Yo no quiero conmover a nadie. Solo entrega el dinero….”, decía, mientras que su novia replicaba: “Bueno, pero si no se conmueven no te dan más dinero”. Mientras ellos hacían esto, su madre aparecía bailando y burlándose de los usuarios de Facebook.

El estafador y sus padres fueron detenidos en Valencia y serán procesados por los delitos de estafa y blanqueo de capitales.

no te dejes engañar

No es la primera vez que delincuentes como Paco Sanz usan Facebook para pedir donaciones, dinero o simples Me gusta o que escribas Amén, pero lo expertos han indicado que estas son maniobras bien trabajadas.

¿CÓMO FUNCIONAN ESTAS ESTAFAS?

Al darle “Me gusta”, escribir “Amén” u otro tipo de frases en los comentarios o simplemente compartirlas, te expones a la estafa cibernética.

Los creadores de estas páginas de Facebook acumulan millones de seguidores para después vaciar la página de contenido y promocionar, por ejemplo, los productos de una empresa que paga por esa publicidad. O directamente venden la página a los hackers. Esto último es peligroso para el usuario.

Las páginas de Facebook con muchos seguidores son ideales para montar una granja de enlaces: una página que enlaza a otras webs que pagan una comisión por el servicio.

En el peor de los casos, esos enlaces pueden usarse para difundir malware o realizar ataques de phishing con el fin de obtener datos personales del usuario, como contraseñas o su tarjeta de crédito.

este video te puede interesar

La historia del ‘Angel de la muerte’, el mayor asesino serial del Perú. (Video: América Noticias)