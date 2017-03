Egipto recupera del fango estatuas halladas en templo de Ramsés II

Una misión conjunta de egiptólogos egipcios y alemanes recuperó hoy del fango las dos estatuas de reyes faraónicos de la dinastía XIX halladas el pasado 9 de marzo en una excavación en la ciudad El Cairo, Egipto. Una de las estatuas, que se cree que es de Ramsés II, fue hallada rota en grandes trozos de cuarcita y mide en total unos 8 metros, informó el presidente del sector de Antigüedades egipcias, Mahmud Afifi.

La otra pieza es la parte superior de una estatua en tamaño natural del rey Seti I, hijo de Ramses I y segundo faraón de su citada dinastía, hecha de caliza y mide alrededor de 80 centímetros. El hallazgo en Egipto tuvo lugar en la zona arqueológica de Ain Shams, alrededor de los restos del templo de Ramsés II en la antigua ciudad de Heliópolis, que ahora es un barrio de la capital egipcia.

Good Morning from #Cairo & the successful rescue of the second part of a massive statue of Rameses II. #Egypt#Archaeology#Egyptologypic.twitter.com/hy7S96jyKZ