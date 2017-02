Trump: "Todas las naciones del mundo se han aprovechado de EEUU"

El presidente estadounidense, Donald Trump, admitió que hoy está siendo “duro” y lo seguirá siendo en sus llamadas con otros líderes internacionales, ya que, a su juicio, el resto de países “se han aprovechado” hasta ahora de EE.UU. y “eso no va a ocurrir más”.

“Cuando oigan sobre las duras llamadas telefónicas que estoy teniendo, no se preocupen”, comentó Donald Trump durante su intervención en el Desayuno Nacional de Oración, un acto que mezcla política y religión, y que se celebra tradicionalmente en Washington el primer jueves de febrero.

“Son duras, tenemos que ser duros. Es hora de que seamos un poco duros”, subrayó Donald Trump al anotar que hasta ahora “prácticamente todas las naciones del mundo se han aprovechado” de EE.UU. y prometió que “eso no va a ocurrir más”.

Donald Trumpno mencionó específicamente a qué llamadas se refería, pero en las últimas horas se han filtrado detalles controvertidos sobre sus recientes conversaciones telefónicas con el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, y el primer ministro australiano, Malcolm Turnbull.

De acuerdo con The Washington Post, durante la conversación con Turnbull, Donald Trump cargó contra el acuerdo del expresidente estadounidense Barack Obama para acoger a 1.250 refugiados que Australia tiene internados en centros en Nauru y la isla papú de Manus, al que calificó como “el peor” jamás hecho.

Además, según el Post, Donald Trump hizo saber a Turnbull que la conversación que estaban manteniendo era “de lejos la peor” de todas las que había sostenido ese día con mandatarios internacionales, incluido el ruso Vladimir Putin.

Sin hacer mención a la conversación con Turnbull, Donald Trump mencionó hace unas horas en su cuenta personal de Twitter el compromiso de Obama de acoger refugiados que están detenidos ahora en Australia.

“¿Puedes creerlo? La Administración Obama acordó traer a cientos de inmigrantes ilegales de Australia. ¿Por qué? ¡Estudiaré este estúpido pacto!”, señaló el presidente estadounidense.

