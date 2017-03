Donald Trump: ¿qué dijo por el Día Internacional de la Mujer?

El presidente de EE.UU., Donald Trump, subrayó hoy su “tremendo respeto” hacia las mujeres, al pedir “honrar” el papel fundamental que tienen en el país y en todo el mundo con motivo del Día Internacional de la Mujer.

“Tengo un tremendo respeto por las mujeres y los muchos papeles que cumplen (y) que son vitales para la estructura de nuestra sociedad y nuestra economía”, comentó Donald Trump en su cuenta de Twitter.

I have tremendous respect for women and the many roles they serve that are vital to the fabric of our society and our economy.