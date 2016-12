Donald Trump confirma reunión con el magnate mexicano Carlos Slim

El presidente electo de EE.UU., Donald Trump, confirmó hoy que se había reunido con el magnate mexicano Carlos Slim, al que calificó de “un gran tipo”, aunque no detalló de qué había hablado con él.

En un mensaje por la red Twitter, Donald Trump explicó que Slim, “el gran hombre de negocios” de México, lo había llamado para reunirse. “Nos reunimos. ¡ES UN GRANTIPO!”, agregó.

Yes, it is true – Carlos Slim, the great businessman from Mexico, called me about getting together for a meeting. We met, HE IS A GREATGUY!