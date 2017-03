Donald Trump: así sorprendió a un grupo de niños en la Casa Blanca

El presidente de EE.UU., Donald Trump, le dio una sorpresa a un grupo de niños que hacían el tradicional tour por la Casa Blanca. El mandatario salió detrás de un biombo y exclamó el clásico “¡tarán!” para asustar (o sorprender) a la pequeña platea. Los niños estallaron de alegría y aplaudieron al jefe de Estado.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo hoy que Rusia “arrolló” a su predecesor en la Casa Blanca, Barack Obama, durante sus ocho años de mandato y se hizo “más y más fuerte”, se anexionó Crimea y adquirió más misiles.

“Durante ocho años Rusia ‘arrolló’ al presidente Obama, se hizo más y más fuerte, tomó Crimea y añadió misiles. ¡Débil!”, comentó Trump en su cuenta personal de Twitter.

Por otro lado, el expresidente Obama está siendo el mayor blanco de los últimos ataques de Donald Trump, quien ha acusado sin pruebas a su predecesor de haber ordenado grabar sus comunicaciones durante la campaña electoral del año pasado.

Hoy Donald Trump afirmó, en otro tuit, que 122 “violentos” expresos de la cárcel de Guantánamo liberados por el Gobierno de Obama “han vuelto al campo de batalla”.

122 vicious prisoners, released by the Obama Administration from Gitmo, have returned to the battlefield. Just another terrible decision!