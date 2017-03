Trump: 122 expresos de Guantánamo han vuelto al campo de batalla

El presidente de EE.UU., Donald Trump, afirmó hoy que 122 “violentos” ex-presos de la cárcel de Guantánamo liberados por el Gobierno de su predecesor en la Casa Blanca, Barack Obama, “han vuelto al campo de batalla”.

Un total de “122 violentos prisioneros, liberados de Guantánamo por la Administración Obama, han regresado al campo de batalla”, destacó Trump en su cuenta personal de Twitter.

122 vicious prisoners, released by the Obama Administration from Gitmo, have returned to the battlefield. Just another terrible decision!