Dejó su vida y su carrera como Ingeniero Industrial por un sueño

Raphit Aly Tejeda Argaez tiene 24 años, es de Colombia y por más increíble que parezca renunció a su carrera de Ingeniería Industrial para convertirse en actor porno en España.

El hombre, conocido en el mundo del sexo como Kike Balboa, ya grabó sus primeras escenas con una actriz conocida y piensa hacer muchas más, pues “siempre añoró tener intimidad ante cámaras”.

En una entrevista con Aldia.co, Raphit Aly Tejeda Argaez contó que viajó a España hace más de un año a terminar su carrera en la Universidad de Pamplona, pero su anhelo por conseguir emociones nuevas lo llevaron por otros rumbos. Así, gracias a un mensaje directo a una productora pornográfica consiguió su primer protagónico.

“A los dos o tres días de haber puesto el tuit, ellos me llamaron y me dijeron que a Eva le había gustado mi perfil y que quería grabar una escena conmigo”, contó sobre sus inicios.

A pesar de su trabajo y lo cómodo que dijo haberse sentido en la actuación, Kike Balboa sabe que aún le falta mucho para ser un verdadero actor porno y mientras espera “una oportunidad”, trabaja como stripper.

Consultado por la opinión de su familia por su trabajo como actor porno, Raphit Aly Tejeda Argaez o Kike Balboa, como prefiere que lo llamen, dice que está dividida. “algunos me apoyan, otros simplemente me critican… No importa, yo estoy feliz cumpliendo mi sueño”, indicó.

