Chile: procesan a marinos por espiar a compañeras en la intimidad

Ocho tripulantes de la fragata “Almirante Lynch” de la Armada de Chile fueron procesados por la Justicia Naval, acusados de instalar un sistema de cámaras ocultas para espiar a sus compañeras en la intimidad de sus dormitorios, informaron hoy fuentes de la institución.

Según señalaron las fuentes, los uniformados, con grados de marineros a sargentos, instalaron las cámaras en puntos estratégicamente seleccionados de los dormitorios del personal femenino de la fragata, y luego compartieron las imágenes a través de un grupo de WhatsApp y otras redes sociales.

La presidenta Michelle Bacheletrepudió el acoso en su cuenta de Twitter, en la que escribió: “De ser efectivo lo ocurrido en la fragata Lynch, es inaceptable. ¡Terminemos con todas las formas de violencia contra las mujeres!”.

En tanto, el ministro de Defensa, José Antonio Gómez, aseguró en una rueda de prensa que serán “implacables” para evitar que se repitan casos de este tipo.

“Hemos hecho un esfuerzo grande para que en las Fuerzas Armadas se integren las mujeres y seremos en este sentido implacables en buscar que se apliquen las sanciones si los hechos así se comprueban”, precisó.

“Desde el punto de vista penal las sanciones van en el Código Penal y en la Justicia Militar de 61 días a cinco años de prisión en caso de ser condenados, y también hay un sumario administrativo, y ahí pueden ser sancionados con la baja”, añadió.

“Si esta situación se comprueba finalmente, no les quepa duda que van a ser expulsados de las Fuerzas Armadas aquellos que cometieron estos hechos”, recalcó.

Las víctimas fueron seis mujeres con grados de entre marinero primero a sargento segundo, que eran grabadas mientras estaban en ropa interior o desnudas en sus habitaciones.

Un noveno involucrado fue excluido del proceso tras demostrar que no sabía nada del asunto, mientras tres fueron procesados por incumplimiento de deberes militares, pues aunque no participaron del espionaje sabían del mismo y no lo denunciaron, como era su obligación.

Los otros cinco, de los que uno está detenido y los demás en libertad provisional, fueron procesados por vulnerar el artículo 161 letra A del Código Penal, que sanciona delitos que vulneran la intimidad de las personas.

¿Cómo se destapó el caso?

El caso se destapó cuando otro tripulante del buque se enteró y dio cuenta del mismo a sus superiores, tras lo cual las víctimas decidieron continuar integradas a la tripulación de la fragata, según dijo a radio Cooperativa el comandante Leonardo Chávez, de la Dirección de Comunicaciones de la Armada.

“Lamentamos a nombre de la Armada de Chile esta situación. Es algo que nosotros rechazamos completamente. Les hemos dado todo el apoyo a las personas involucradas o afectadas y respetamos nuestro compromiso con el respeto a la privacidad, no solo de las mujeres, sino que de todos los miembros de la institución”, indicó.

“En estos momentos está todo bajo una investigación administrativa. Este hecho fue denunciado por compañeros de las funcionarias afectadas, se siguió el proceso dentro de la línea de mando, fue informado el comandante y él puso esta información a disposición de la Fiscalía”, explicó.

“Lo primero que hicimos fue desembarcar a los involucrados, que fueron detenidos inicialmente, y a las involucradas se les dio apoyo sicológico y se les ofreció la alternativa de desembarcar, pero ellas decidieron quedarse a bordo, porque obviamente entienden que es una cosa aislada y tuvieron todo el apoyo, como correspondía, del resto de sus compañeros”, cerró.

