Chapecoense: sobrevivió al accidente aéreo, pero vive un calvario

El 28 de noviembre del 2016, Ximena Suárez, azafata de vuelo de la aerolínea LaMia recibió en una nave a los miembros del club de fútbol brasileño Chapecoense. Ellos iban a Colombia, pero a cinco minutos del aterrizaje algo salió mal y el avión se estrelló. Ella sobrevivió, pero no para una segunda oportunidad de paz y felicidad sino para enfrentarse a problemas económicos, insultos y discriminación.

La boliviana Ximena Suárez conversó con BBC Mundo y contó el verdadero drama que vive luego del accidente del Chapecoense. Su vida dejó de ser feliz y ahora para abrumada por los dolores, los recuerdos de los últimos segundos de felicidad en el aire y la presión de las deudas económicas.

Ella sostiene que la aerolínea LaMia solo ha pagado parte de su tratamiento médico y no le quiere pagar una indemnización por accidente laboral. A causa de esta negativa ha invertido todos sus ahorros y los de sus padres en su recuperación. Pero no es suficiente.

Por ello, inspirada en los casos más increíbles de USA e Inglaterra, decidió pedir ayuda a través de la página de donaciones GoFundMe. Pero en vez de recibir apoyo ha obtenido mensajes insultantes y burlas.

“Incluso hubo gente que me deseó la muerte. Algunos dicen que soy vaga, que trabaje. No entienden que no puedo hacerlo. Estoy en recuperación. Sobrevivir a ese accidente ha sido un verdadero calvario para mí porque no tengo apoyo”, dijo.

