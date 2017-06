Caso que estremeció a Gran Bretaña: joven mató a su madre y hermana

Hace un año, una adolescente, con la ayuda de su enamorado, asesinó a su propia madre y a su hermana, en un crimen que ha conmocionado a la sociedad británica. En ese entonces, los asesinos tenían tan solo 14 años de edad.

Ahora, la policía ha revelado los detalles y los nombres de los adolescentes: Kim Edwards y su enamorado Lucas Markham.

De acuerdo a las autoridades, Elizabeth Edwards (49) y su hija Katie (13) fueron asesinadas mientras dormían en su propia casa en la ciudad de Spalding (Lincolnshire), en abril del año pasado. El motivo del crimen fueron los celos y las rivalidades entre hermanas.

A los 12 años, Kim se había enamorado de su compañero de clases Lucas, cuya madre había fallecido de leucemia cuando él tan solo tenía seis años, por lo que estaba viviendo con sus dos hermanos en la casa de su tía.

Cuando Lucas se dio cuenta de la obsesión de Kim hacia él, decidió contactarla a través de Facebook y desde entonces la pareja se volvió inseparable, desarrollando lo que se conoce como una relación “muy intensa”, pero a la vez “tóxica”, de acuerdo al Telegraph.co.uk.

La señora Edwards se enteró que Markham, quien había sido expulsado de su escuela, se había vuelto una mala influencia para su hija y trató de separarlos. Sin embargo, lo único que consiguió fue que ambos se unan aún más.

La joven empezó a planear el asesinato luego de que su madre le dijera que iba a terminar como su “desgraciado padre”, Peter Edwards, descrito en la corte como un “drogadicto abusivo”.

Kim también mantuvo un fuerte resentimiento en contra de su madre porque ella la había golpeado en la cara en un parque de caravanas cuando tenía solo ocho años de edad. Además, según los investigadores, la joven tenía mucho rencor hacia su progenitora, porque esta amaba más a su hermana menor y la trataba “como a un ángel”.

Dos días antes del crimen, la pareja planificó el asesinato en un local de McDonald's.

el crimen

Kim fue quien lo planificó todo, la atura intelectual del crimen, mientras que su enamorado se encargó de las horrendas ejecuciones: apuñaló a la señora Edwards hasta matarla y estranguló Katie.

Ambos iban a suicidarse luego del asesinato. Sin embargo, al final decidieron quedarse en la misma casa en donde cometieron el crimen. Tuvieron sexo, vieron películas de vampiros de la saga “Crepúsculo” y se pusieron a comer helados.

Cuando fueron arrestados por la policía en esa misma vivienda, no mostraron algún tipo de arrepentimiento. Incluso la joven confesó que se sentía “aliviada”.

“Me deshice del mayor problema que me hacía sentir deprimida, el cual era mi madre. Fue un alivio. Ella ya no tendrá que lidiar con mi actitud suicida y mi hermana no tendrá que pasar por problemas emocionales”, dijo Kim en su declaración, según el Dailymail.

Ambos fueron declarados culpables del doble asesinato y recibieron cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional luego de 17,5 años.

