Preciso momento en que inmigrantes huyen de policía de USA y cruzan frontera

Nueve solicitantes de asilo en USA, entre los que habían cuatro menores, escaparon de las autoridades migratorias y cruzaron la frontera hacia Canadá. Ahí fueron ayudados por miembros de la policía montada.

El grupo de inmigrantes viajaba en un taxi por el condado de Champlain, New York, cuando Oficiales de la Patrulla Fronteriza de USA les pidieron los pasaportes.

En ese momento, los otros pasajeros (cuatro adultos y cuatro menores) tomaron sus cosas, bajaron del auto y corrieron hacia la línea fronteriza. Ahí se encontraron con agentes del Royal Canadian Mounted Police (RCMP), según reseñó el Daily News.

Los inmigrantes cruzaron la frontera uno a uno, mientras los agentes estadounidenses solo miraban atónitos la escena y los canadienses corrían para brindarles ayuda y atención médica.

Según los reportes, los intervenidos eran originarios de Sudán y habían estado viviendo y trabajando en Delaware por dos años.

Desde que Donald Trump llegó al Gobierno de USA, las autoridades canadienses informaron que miles de refugiados e inmigrantes cruzan la frontera para pedir asilo.

