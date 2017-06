Canadá: esta foto alarma a ciudadanos, pero no es lo que parece

La Policía de Surrey (Columbia Británica, Canadá) anunció que ha recibido varias llamadas que alertan la presencia de un cocodrilo en un pantano. Incluso, una imagen del supuesto animal venía circulando en las redes sociales.

Ello puede sonar bastante tenebroso, pero la policía está pidiendo a los ciudadanos que no se alarmen: en realidad, no se trata de algún reptil, sino de un viejo neumático flotante.

Another croc sighting called in this weekend in the marsh off of Hwy 17 & 104 Ave. It sure looks like one, but it's commercial truck tire! pic.twitter.com/Gspwtz409f

RCMP