Bolivia se queja a Francia por videojuego que muestra a país como narcoestado

El Gobierno de Bolivia transmitió hoy ante Francia una queja por el próximo lanzamiento de un videojuego de la empresa gala Ubisoft, ambientado en el país andino, que aparece como un Estado dominado por un cártel del narcotráfico.

Los ministros de Exteriores de Bolivia, Fernando Huanacuni, y de Gobierno, Carlos Romero, se reunieron con ese propósito con el embajador de Francia en La Paz, Denys Wibaux.

