Bali: conoce el extraño "pez caminante" hallado en fondo del mar

Durante una inmersión nocturna en la isla de Bali, en Indonesia, el cocinero francés Emeric Benhalassa se topó con algo extraño: un pez que parecía estar caminando a través del fondo del mar con un par de piernas.

Según explicó Emeric Benhalassa tras subir el video a la red, “probablemente, el pez vino hacia mí por la luz de la cámara. Era extraño y bonito a la vez, estaba seguro de que iba a gustar en Internet”.

National Geographic habló con varios investigadores para que pudieran arrojar algo de luz sobre la especie a la que pertenece el pez. La mayoría coincidía en que la extraña criatura es probablemente un miembro del género Minous.

Obviamente, el pez no tiene piernas. Los expertos dicen que se trata de una parte de las aletas pectorales que han podido separarse a través de la evolución de la especie.

Para Hiroyuki Motomura, un biólogo marino del Museo de la Universidad de Kagoshima en Japón, estos peces y su familia usan estos “filamentos pectorales” para investigar el lodo de gusanos y crustáceos.

Sin embargo, no todos los investigadores están seguros de la procedencia. Mientras que Jeff Williams, del Smithsonian National Museum of Natural History, apuesta por un Trachycephalus Minous, a Leo Smith, biólogo de la Universidad de Kansas, le parece que no tiene nada que ver con esta especie.

Sea como fuere y mientras los expertos se ponen de acuerdo con la especie del pez, el vídeo es una pieza fascinante que nos ofrece información única sobre este pez “caminante” que nunca antes se había registrado.

