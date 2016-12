Todos los pasajeros abandonan un avión libio secuestrado en Malta

Los 109 pasajeros del avión de la compañía libia Afriqiyah Airways que se encontraba en el aeropuerto de Malta después de haber sido secuestrado han sido ya liberados, según informó el primer ministro maltés Joseph Muscat.

Muscat precisó en un segundo mensaje en su cuenta social de Twitter, que en el avión se encuentran aún los dos secuestradores y algunos miembros de la tripulación.

First group of passengers, consisting of women and children, being released now. — Joseph Muscat (@JosephMuscat_JM) 23 de diciembre de 2016

Potentially 2 hijackers and some crew members still on board aircraft. — Joseph Muscat (@JosephMuscat_JM) 23 de diciembre de 2016

Se trata del piloto y el copiloto, según medios de Malta.

La televisión pública maltesa TNM fue retransmitiendo cómo los pasajeros abandonaban el avión en el que se cree aún se encuentran los dos secuestradores.

El primer ministro de Malta, Joseph Muscat, informó en un mensaje en su cuenta en Twitter que un primer grupo de 25 mujeres han abandonado el avión y posteriormente fue informando de la liberación del resto hasta llegar a 109 de los 111 pasajeros.

Posteriormente comunicó la liberación de algunos de los miembros de la tripulación.

Todos ellos han descendido despacio, sin prisa, y han sido recogidos a los píes del avión por agentes de seguridad.

Tras la liberación de los pasajeros, la puerta del avión se volvió a cerrar

Muscat explicó que en el avión que se encuentra en medio de la pista del aeropuerto internacional de La Valeta había 111 pasajeros, 82 hombres – entre ellos los dos secuestradores-, 28 mujeres y un niño y siete miembros de la tripulación,

Fuentes periodistas locales apuntaban a que los autores del secuestro habían asegurado que tenían una granada y pueden hacer estallar el avión.

Según dichos medios, aseguran que se han presentado como seguidores del fallecido dictador libio Muamar el Gadafi.

El avión, según los medios malteses, había despegado de Sebha a las 10:10 horas de la mañana hora local con destino a Trípoli.

Un avión de la compañía libia Afriqiyah Airways, con 118 pasajeros a bordo, aterrizó este viernes en Malta después de haber sido desviado de su rumbo, un vuelo interior en Libia al ser secuestrado, según informaron medios malteses.

Dentro del aparato se encuentra una persona que dice tener una granada y que ha realizado algunas peticiones como condición para liberar a los 111 pasajeros y siete miembros de la tripulación, indicó el diario Times of Malta en su página web.

El rotativo maltés no da más informaciones de cuáles son las peticiones del secuestrador. El avión, según este medio, había despegado de Sebha sobre las 10 de la mañana hora local con destino a Trípoli.

También las fuentes de seguridad libias confirmaron que el avión había secuestrado y desviado a Malta. El primer ministro de Malta, Joseph Muscat, confirmó en un tuit que se le había comunicado de “una situación de posible secuestro de un vuelo interno de Libia y que había sido desviado a Malta”.

It has been established that #Afriqiyah flight has 111 passengers on board. 82 males, 28 females, 1 infant. — Joseph Muscat (@JosephMuscat_JM) 23 de diciembre de 2016

Informed of potential hijack situation of a #Libya internal flight diverted to #Malta. Security and emergency operations standing by -JM — Joseph Muscat (@JosephMuscat_JM) 23 de diciembre de 2016

Los operativos de “seguridad y emergencia” han sido puestos en marcha, añadió Muscat.

Máxima tensión en Malta: aterrizó un avión libio secuestrado con 118 pasajeros a bordo. El secuestrador tendría una granada de mano pic.twitter.com/5vuHmzIOeD — TN – Todo Noticias (@todonoticias) 23 de diciembre de 2016

