Año Nuevo: cortan micro a periodista que se "alegró mucho" en vivo

El famoso presentador de la CNNDon Lemon vio cómo le cortaron en directo el micrófono cuando, después de beber tequila, comenzó a hablar de lo “terrible” que fue el 2016 y empezó a reírse y actuar como “un loco”. Su hilarante forma de narrar la previa del Año Nuevo fue publicado en YouTube.

La cadena internacional envió a dos de sus presentadores, Don Lemon y Brooke Baldwin, a Nueva Orleans para que cubrieran las celebraciones de Año Nuevo, mientras reportaban algunas escenas, Don tomó varios shots de tequila.

Al parecer, el alcohol, hizo que Don Lemon se entusiasmara demasiado y lanzara varioas piropos a su compañera, haciéndola sonrojar.

Además en plena “locura”, el periodista se dejó hacer un piercing ante las cámaras y empezó a hablar de temas delicados, por lo que tuvieron que cortarle el micrófono.

Don Lemon is SMASHED on live TV and his co-anchor looks like she's had enough. These tears I cry