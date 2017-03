Afganistán: más de 30 muertos en ataque a hospital militar de Kabul

El Ministerio de Defensa afgano elevó a “al menos 30” el número de fallecidos en el ataque hoy al principal hospital militar de Kabul, que finalizó con la muerte de los cuatro insurgentes que realizaron el asalto tras más de seis horas de enfrentamiento con las fuerzas de seguridad afganas.

“Tenemos al menos 30 muertos, incluyendo a doctores y otro personal del hospital y pacientes, y más de 50 heridas”, dijo a Efe el portavoz del Ministerio de Defensa Muhammad Radmanish, al advertir de que el balance de víctimas podría aumentar en las próximas horas.

Gunmen dressed as doctors kill at least 38 in Kabul hospital attack pic.twitter.com/5oFgVmni2V

AFP