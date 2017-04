Exguardaespaldas contó cómo fueron las últimas horas de Adolf Hitler

Rochus Misch fue sin duda uno de los hombres “más afortunados” de la historia, pues vio cómo reaccionó el líder del Nazismo, Adolf Hitler, al enterarse que el Ejército Rojo había cercado Berlín y la derrota era inminente, además fue testigo de sus últimas horas. El exoficial nazi retrató todas esas experiencias en un libro que, pese a su muerte en 2013, salió publicado hace una semana.

La obra, ‘El último testigo de Hitler’, fue recientemente lanzada en Gran Bretaña. En sus páginas el en ese entonces oficial de la SS de 27 años tenía como misión proteger con su vida el búnker donde se escondian Adolf Hitler, su esposa Eva Braun y Joseph Goebbels.

Rochus Misch fue el último en abandonar el búnker de Adolf Hitler. (Foto: Wikipedia)

Hitler pierde la guerra

Rochus Misch cuenta que cuando el alto mando militar le informó a Adolf Hitler que el Ejército Rojo habían rodeado Berlín, se reunió a su círculo más cercano en una sala y le pidió a su colaborador que no los interrumpiera. Pocos minutos después de que se abriera la puerta, Misch logró ver a la pareja muerta.

“Mi mirada cayó primero sobre Eva. Estaba sentada con las piernas estiradas, la cabeza inclinada hacia Hitler. *Sus zapatos estaban debajo del sofá. Junto a ella, Hitler muerto. Sus ojos estaban abiertos y mirando*… su cabeza se había inclinado levemente hacia adelante”, recordó el autor en el libro.

Cuando Adolf Hitler se enteró de la victoria de la URSS, se suicidó. Su guardaespaldas fue el primero en ver su cuerpo. (Foto: Getty Images)

Hitler pensó en todo, hasta en su funeral

El guardaespaldas de Adolf Hitler también reveló que pensaba mucho en cómo suicidarse y qué sería de su cuerpo cuando todo terminara. “Él no quería que le pase lo mismo que Benito Mussolini y fuera maltratado”.

“Permanecí como fiel servidor de mi jefe en el búnker y no abandoné el lugar hasta que Josef Goebbels me dijo que ya no me necesitaba más y que podía partir”, dijo.

La noticia de muerte de Adolf Hitler dio la vuelta al mundo en 1945. (Foto: Getty Images)

“sigue siendo mi jefe”

Hasta los últimos días de su vida, Rochus Misch hablaba de Adolf Hitler como su jefe y siempre negó conocer lo que pasaba con los judíos en los campos de concentración.

“En ese tiempo no sabía nada. Ahora estoy bien informado. Está claro que pasaron cosas terribles. No hay excusa posible. Hubo campos de concentración. Eso no se puede negar”, refirió.

Misch murió a los 96 años en Berlín, era el último hombre vivo que convivió con Adolf Hitler y presenció su amorío secreto con Eva Braun.