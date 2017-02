Perú reconocerá títulos de maestría de 31 universidades españolas

El Perú, a través de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), reconocerá los títulos de maestría procedentes de 31 universidades españolas que no tienen la firma del rey de España sino únicamente la del rector.

Esto permitirá a los profesionales peruanos que hayan estudiado en algunas de esas 31 universidades españolas postular a cargos en el sector público, ya que en el ámbito privado generalmente no requieren certificación de la Sunedu.

Augusto Palma, especialista de la Dirección de Grados y Títulos de la Sunedu, dijo a Andina que esto será posible gracias a la aprobación del Reglamento para el reconocimiento de los “Títulos propios” otorgados en el reino de España.

Reglamento del Perú para Reconocimiento de Titulos Propios de España by Christian Tinoco Sánchez on Scribd

Palma explicó que con el reconocimiento del título propio se adquieren todos los derechos que tiene cualquier título nacional y se logra su reincorporación en el Registro Nacional de Grados y Títulos de la Sunedu.

Aclaró que este requerimiento es principalmente para aquellos profesionales que busquen trabajar en el sector público, pues requieren de una certificación de la Sunedu.

“Si quiere que se reconozca su título por una conveniencia profesional, y si ese título proviene de una de las 31 universidades españolas, el profesional puede venir a la Sunedu”, subrayó al indicar que esta facilidad también sirve para extranjeros.

El trámite de reconocimiento de grados y títulos en la Sunedu cuesta 645 soles y, luego de 30 días hábiles, se emite un pronunciamiento y posterior de reconocimiento, siempre y cuando el magister demuestre que cumple con los requisitos.

Aclaró que, como primer criterio de calidad, la Sunedu verificará que la casa de estudios española se encuentre clasificada en alguno de los siguientes rankings internacionales:

QS World University Rankings (subclasificaciones QS Business and Management Studies o QS Social Policy and Administration); Times Hiqher Education (THE Ranking), Academic Ranking of World Universities o en el Scimago lnstitutions Rankings (dentro del Top 500 de instituciones españolas).

El segundo requisito consiste en que los planes de estudio cuenten con 60 ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) como mínimo para el caso del grado de maestro, y 180 ECTS para el pregrado.

lista de universidades

La Dirección de Documentación e Información Universitaria y Registro de Grados y Títulos (DIGRAT) de la Sunedu aprobará anualmente la lista de universidades o instituciones con rango universitario en el país español que cumplen los criterios técnicos previstos en el Reglamento.

Esta nómina se encuentra publicada en el portal web de la Sunedu y se actualizará el primer semestre de cada año.

Para fines del reconocimiento, se verificará que la universidad o institución con rango universitario se encuentre incluida en la lista vigente a la fecha de matrícula o emisión del diploma.

también puedes ver: solo niños de 6 años podrán cursar primer grado

Fuente: Agencia Andina