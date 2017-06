¿Qué tan cerca estás del embargo y cómo prevenir esta situación?

Las deudas siempre deben ser manejadas con responsabilidad, y más aún si se cree que no se llegará a pagar los recibos del mes. Algunas personas consideran que la falta del pago automáticamente los lleva a problemas como embargos y por ello, la Dra. Ana Vera Talledo, gerente general de Kobranzas SAC, nos aclara cuáles son los procesos que llevan a un embargo y también cómo evitarlos.

Esta se da cuando una persona no es ubicada luego de 3 ó 4 meses de seguimiento por parte de la entidad bancaria. Asimismo, la especialista precisa que es primordial que las personas no teman en contestar las llamadas del banco en caso no puedan pagar o acercarse a sus locales para buscar una conciliación. Es necesario que estas conozcan su situación financiera para ver qué alternativas pueden ofrecerles para pagar sin manchar su historial.

Cualquier deuda puede originar una figura de embargo, dependerá de la política de créditos de cada entidad financiera cuándo utilizarla. Por ejemplo: se puede aplicar con préstamos a sola firma como también de montos relativamente altos como de 60 mil a 80 mil soles, créditos hipotecarios, vehiculares o cualquier modalidad financiera que el banco estipule.

En caso el deudor no tenga garantía con el préstamo, la entidad buscará en registros públicos propiedades que posee a su nombre para realizar la acción de embargo. Se debe tener en cuenta además que no se puede embargar la cama, ropa o el vehículo siempre y cuando que este último sea herramienta de trabajo, y se debe probar con documentos donde se validen sus funciones.

En otros casos, según la SBS el sueldo puede ser embargado por el monto total a pagar de la tarjeta de crédito con previa autorización del usuario o cliente. Los sueldos están protegidos hasta S/ 1975. La tercera parte del exceso de este monto puede ser embargado siempre y cuando un juez lo ordene. Si la deuda es con la misma entidad financiera que maneja su cuenta de haberes es posible que el banco pueda embargar el íntegro de la remuneración sin necesidad de la orden de un juez.

Para evitar estas situaciones, la especialista nos recomienda tomar las siguientes recomendaciones:

1. No se esconda

Recuerde un embargo siempre se da cuando no hay respuesta del cliente. Así que, en caso no pueda pagar prevenga la situación acudiendo al banco e indicando su situación económica. Aunque no lo crean, ellos valoran las intenciones de pago de sus clientes y hacer eso evitará que obtengas una mala calificación en tu historial crediticio.

2. Refinanciamiento

Tengamos en claro que si se acepta un refinanciamiento es porque se tiene una deuda atrasada, el banco se ve obligado a clasificarte como deficiente, y estarás en esa lista por lo menos un año. Sin embrago no todo es malo, podrás ser retirado de esta mención y clasificarte como un cliente normal si cumples con los plazos de pago acordados.

3. Reestructuración

Mejor conocido como una reprogramación de deuda, esta funciona cuando no se ha notificado la deuda como atrasada o vencida. Por ello, debe notificarse al banco en caso presienta que su pago del mes se encuentre en riesgo o su situación económica no es la mejor y así evitará la mora e incluso se podrá ampliar el plazo de la deuda reduciendo su pago mensual en cuotas módicas.