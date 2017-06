Pura Vida: Aspec pide sanción por S/1.82 millones a empresa Gloria

La Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (Aspec) demandó ante Indecopi a Gloria por engañar a sus consumidores con el producto ‘Pura Vida’ que no es leche, para lo cual pide una sanción de más de 1.82 millones de soles.

“Pedimos que se sancione drásticamente a la empresa. Indecopi está facultada para sancionar con multas de hasta 450 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) y nosotros queremos que le imponga la máxima sanción, porque la infracción es grave”, declaró el presidente de Aspec, Crisólogo Cáceres.

Indicó que el monto de 450 UIT, equivalente a 1 millón 822,500 soles, se debe a que el engaño en la venta de este producto le ha costado millones de soles a los consumidores al tratarse de un producto de primera necesidad.

Refirió que cuando en el pasado Aspec ha presentado múltiples denuncias sobre alimentos las sanciones de Indecopi han sido muy benignas, benévolas, con multas de entre 5 y 10 UIT que no corrigen las conductas infractoras.

“Estoy esperando que se sancione con la mayor severidad. En el 2010 Indecopi resolvió de manera distinta el mismo caso”, dijo Cáceres.

Asimismo, señaló el rechazo de las autoridades de Panamá al ingreso del producto “Pura Vida” por no ser leche como se publicitaba, no solo afecta a los productos de la empresa Gloria, sino a la reputación de la producción nacional.

más denuncias

De otro lado, señaló que Aspec ha presentado ante Indecopi muchos casos de publicidad engañosa como la de jugos de frutas que no tenían frutas sino saborizantes, galletas de miel de abeja que no tenían miel, aceites light que no eran tales, entre otros.

“Estamos haciendo un monitoreo de diferentes productos y se vienen más casos por delante”, puntualizó Crisólogo Cáceres.

Aspec presentó 5 denuncias ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) por violación de las normas del Código de Protección y Defensa del Consumidor, el Codex Alimentarius y las Normas Técnicas Peruanas.

Dichas denuncias se producen por las empresas Gloria y Nestlé que vienen comercializando durante muchos años diversas marcas bajo la denominación de “Leche evaporada” sin cumplir con la normativa vigente para ser consideradas como tales.

Las marcas denunciadas son: Bonlé Familia, Gloria Niños Defense, Pura Vida Nutri Max, Reina del Campo e Ideal Amanecer.

Fuente: Agencia Andina