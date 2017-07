Perú: repatriación de capitales beneficiaría a 100,000 peruanos

El régimen de repatriación de capitales, cuyo formulario de declaración jurada ya puede ser presentado desde hoy, beneficiaría a 100,000 peruanos, quienes lograrán pasar a la formalidad los bienes o dinero generados sin ser reportados a la Sunat, previó un tributarista.

“Se espera que se acojan más de 100,000 personas a este régimen, las cuales tienen dinero, casas, carros, terrenos y toda clase de propiedades adquiridas con dinero no declarado producto de actividades de comercio, compra, venta y prestación de servicios”, dijo el tributarista José Verona a la Agencia Andina.

Cabe indicar que a inicios de mayo la Sunat publicó el proyecto que regulaba las condiciones para el acogimiento al Régimen temporal y sustitutorio del Impuesto a la Renta para la declaración, repatriación e inversión de rentas no declaradas

Asimismo, el viernes pasado la Sunat informó que ya estaba listo el formulario para iniciar el requerimiento.

Quiénes pueden acogerse

Verona recordó que pueden acogerse a este régimen las personas cuyos ingresos no linden con actividades delictivas, como corrupción, narcotráfico, terrorismo y trata de personas.

Oportunidad de formalización

“Pensemos en cualquier vecino del barrio, que tuvo una ferretería y construyó su casa de tres pisos, pero cuando le comprábamos no entregaba boleta. No es narcotráfico, ni terrorismo, ni tampoco lavado de activos, pero se encuentra hoy con una situación de que su edificio de tres pisos no tiene un origen legal”, explicó.

En ese sentido, Verona indicó que este tipo de casos se limpiarán con el régimen mencionado, pues los bienes y dinero no declarados podrán formalizarse.

“Recordemos que esto no es de ahora, sino de los años 90 cuando muchas personas tenían su negocio en la informalidad y por más que la Sunat ha hecho un trabajo de desplegar sus esfuerzos y tener presencia a nivel nacional, no ha logrado formalizar ello”, dijo.

También para prestamistas

“Lo mismo pasa con los que manejan dinero, hay personas que se dedican a ser prestamistas y cobran un interés de 15%, por lo tanto su dinero se multiplica, pasando, por ejemplo, de 10,000 soles a 500,000 soles, pero no lo pueden justificar”, afirmó Verona.

Tasas a pagar

El tributarista agregó que pagando 7% del dinero que se tiene ahora se pasa a ser formal, por lo cual las personas ya no podrán ser acusadas de evasión tributaria.

Asimismo, Verona sostuvo que la tasa es de 7% si el bien (mueble, inmueble o dinero) se encuentra en el Perú, pero sube a 10% si se deja en el extranjero, como por ejemplo tener un millón de dólares en un banco de Japón, pero solo se quiere sincerar a través de su declaración y dejarlo en el país asiático.

“¿Por qué la tasa es diferente?, 10% si se deja en el extranjero y 7% si se trae al Perú, porque ese bien, dinero o inmueble permite que una determinada economía siga moviéndose y que los negocios continúen creciendo”, manifestó

Qué prevé el MEF

El ex ministro de Economía y Finanzas, Alfredo Thorne, señaló hace unos meses que uno de los efectos de la amnistía para repatriar los capitales del exterior será una mayor recaudación y estimó que retornarán al país entre 1,000 y 1,500 millones de dólares.

“Esperamos que los peruanos con dinero en el extranjero regularicen su situación tributaria con esta amnistía y traigan su dinero para invertirlo en el país”, destacó.

El Decreto Legislativo 1264, referido al régimen de repatriación de capitales, fue dado por el Ejecutivo en el marco de las facultades delegadas. (Fuente: Andina)

no dejes de ver:

PPK: Si queremos progresar, tenemos que colgar a los rateros