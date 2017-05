¿Habrá aumento del sueldo mínimo? Esto dijo el Ministro de Trabajo

En pleno Día del Trabajo, el ministro de esa cartera, Alfonso Grados, señaló que el Gobierno no descarta un incremento en la Remuneración Mínima Vital (RMV), la cual estaría lista antes de finalizar diciembre.

“Yo no he descartado que haya un aumento de la RMV, lo que yo he mencionado es que para que se pueda dar un incremento de la RMV en el momento que corresponda, se tienen que evaluar una serie de aspectos. Básicamente, el incremento del costo de vida, el crecimiento de la economía del país y la productividad laboral”, dijo en una entrevista en Canal N.

“La problemática de la RMV lo tenemos que estudiar a fondo, por eso la reforma que queremos trabajar es una reforma pro empleo, para generar más productividad para que tengan mayor empleo”, agregó.

El ministro Alfonso Grados indicó que a finales de año se reactivará la Comisión Técnica que evaluará el sueldo mínimo y determinará el monto de incremento y el aumento.

La definición del aumento de la RMV se realizaría en el Consejo de Ministro, lo que consideró deberá ocurrir antes de diciembre.

