Perú: Indecopi inicia un proceso sancionador contra dos aerolíneas

Indecopi ha iniciado procesos sancionadores contra Peruvian Airlines y Avianca por posibles incumplimientos en el endoso y postergación de pasajes en el marco de la emergencia ocasionada por el Fenómeno El Niño Costero).

La Secretaría Técnica de la Comisión de Protección al Consumidor N° 3 decidió iniciar procedimientos sancionadores en el sector del servicio de transporte aéreo luego de las acciones de fiscalización que llegaron a un total de 745 supervisiones en diferentes actividades económicas a nivel nacional.

Dichos procedimientos son contra Peruvian Airlines y Aerovías del Continente Americano (Avianca) por posibles infracciones al derecho que tienen los consumidores de endosar y postergar sus pasajes aéreos, dentro del territorio nacional.

El inicio de los referidos procedimientos se sustenta en las conclusiones a las que arribó la Gerencia de Supervisión y Fiscalización del Indecopi, encargada de la supervisión de dicho mercado.

Los hechos que podrían constituir infracción y que serán analizados durante los procedimientos, tanto de Avianca como de Peruvian Airlines, son:

-Informar en su página web que sus pasajes no son transferibles, lo que podría inducir a error a los consumidores, toda vez que el Código de Protección y Defensa del Consumidor establece que los consumidores pueden endosar o transferir sus boletos a favor de otros.

-Indicar que no se permitiría el endoso de pasajes en vuelos de ida y vuelta (round trip) o de tramos múltiples cuando el consumidor no usa algún tramo, a pesar de que el Código no ha establecido dicha restricción.

-Referir que solo se permitiría postergar los pasajes hasta en un plazo máximo de un año, pese a que el Código no contempla un plazo.

En el caso particular de Avianca, además, se ha iniciado el procedimiento sancionador por las siguientes razones:

-Habría establecido el pago de una penalidad por el endoso de pasajes, a pesar de que el Código señala que el consumidor, en estos casos, únicamente debe asumir los gastos relacionados con la emisión del nuevo boleto.

-No contaría con Libro de Reclamaciones virtual.

Fuente: Agencia Andina