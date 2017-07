Perú: este martes se firma adenda para ampliación del Jorge Chávez

Este martes se firma la adenda para destrabar el proyecto de ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, la cual viabilizará una inversión de 1,500 millones de dólares, anunció el ministro de Transportes y Comunicaciones, Bruno Giuffra.

“Falta un tema meramente administrativo, pero ya no hay nada que entenderse con el concesionario, pues todo está en orden y este martes debería firmarse la adenda”, manifestó en “RPP”.

Destacó que esta adenda no contempla ninguna compensación económica, pues es sumamente práctica y establece los cronogramas en la entrega de los terrenos, las interferencias y los plazos.

“Se indica que la construcción de la segunda pista no demorará más de cuatro años y el terminal no más de cinco años”, apuntó. Aseguró que la obra no costará más y las tarifas se establecerán mediante un esquema bastante técnico y complejo que considera productividad e inflación.

Dijo que para la construcción de la nueva pista del aeropuerto se están definiendo nuevas rutas de acceso.

