Perú: Concurso de Bruselas le pide que participe con pisco, pero…

Los organizadores del Concurso Mundial de Bruselas insisten en que debería permitirse la participación del pisco peruano, pero bajo la legislación de Chile, es decir, como ‘aguardiente de uva’.

“Para asegurar el cumplimiento del ordenamiento jurídico de Chile, donde se va a desarrollar el Spirits Selection 2017, se acordó como solución que los piscos peruanos, como mero trámite administrativo, fueran inscritos bajo el nombre de ‘aguardiente de uva’. De esta forma se conseguía asegurar la posibilidad de participación de los piscos peruanos y, al mismo tiempo, se evitaba vulnerar la legislación chilena”, señalaron.

Mencionan que el CMB es una organización independiente y neutral, y que, de conformidad con la legislación europea, reconoce ambas denominaciones, tanto de Chile como del Perú.

El CMB no quiere ser utilizado como pretexto para avivar una polémica de corte nacionalista ni entrar en un debate que no nos corresponde, y espera que la polémica surgida en torno a la inscripción de los piscos no influya en la decisión de los empresarios peruanos y participen en el Spirits Selection 2017 con total normalidad.

“La organización del CMB está dirigiendo a cada uno de los productores peruanos de pisco una carta técnica, explicativa de los pasos a seguir para garantizar la posibilidad de inscribirse en el concurso”, sostuvo.

Según el CMB, la legislación chilena, así como la peruana, de forma recíproca, no reconocen la denominación pisco cuando proviene del otro país, de forma que para poder atravesar la aduana deben estar etiquetadas con el nombre de “aguardiente” o “destilado de uva”.

Por ello, los organizadores de la CMB sostienen que en la competición se realizan catas a ciegas, de forma que los catadores no reciben ningún tipo de información sobre la clase o el origen del espirituoso que están degustando.

Cabe indicar que Indecopi ya se pronunció que las empresas participantes bajo este mecanismo en el evento en Chile serán sujetos a sanciones, como el retiro de la denominación pisco.

