Forbes: las 10 personas más ricas del mundo en 2017, según revista

El cofundador de Microsoft Bill Gates ha ganado en un año unos 11.000 millones de dólares, por lo que sigue siendo la persona más rica del mundo, con una fortuna de unos 86.000 millones de dólares, según informó hoy la revista Forbes.

Bill Gates ha encabezado 18 veces este ránking, que se elabora anualmente desde hace tres décadas y que este año incluye a 2.043 personas – una cifra récord -, todas ellas con una fortuna superior a los 1.000 millones de dólares.

En la lista, un referente habitual para conocer cuáles son las personas más adineradas del planeta, el segundo lugar es para el magnate financiero estadounidense Warren Buffett, dueño de la firma Berkshire Hathaway, quien posee un patrimonio de más de 75.600 millones de dólares.

