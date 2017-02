Conoce si estás manejando adecuadamente tus finanzas personales

Las decisiones que las personas toman sobre el manejo o utilización de su dinero refleja cómo se encuentran gestionando o administrando sus finanzas personales en su día a día.

La frecuencia con la que usamos la tarjeta de crédito, la manera en la que ahorramos e incluso qué tan bien entendemos un estado de cuenta son importantes a la hora de administrar nuestros gastos e ingresos, pues si lo hacemos de manera correcta podremos cumplir los planes trazados.

Para saber qué tan bien manejas tus finanzas personales, el ABC de la Banca del Banco de Crédito del Perú ha preparado un test que te permitirá conocer qué hábitos mantener y cuáles reforzar:

1. Si tiene un ingreso extra de dinero, ¿por cuál de las siguientes alternativas opta?

a. Pagar deudas, en caso las tenga.

b. Ahorrar e invertir.

c. Gastar en gustos personales.

2. Si decides comprar en cuotas con tu tarjeta de crédito, ¿en cuántas cuotas te conviene comprar?

a. En la menor cantidad de cuotas, según el presupuesto. Así pagaré menos en intereses y en un menor plazo.

b. En muchas cuotas, así pago menos cada mes.

c. Es lo mismo pagar en pocas o muchas cuotas: igual pagaré lo mismo.

3. ¿Es recomendable realizar el pago mínimo de la tarjeta de crédito?

a. No, de esa manera pagaré mi deuda en mucho tiempo y terminaré pagando más en intereses.

b. Sí, así pago menos y me queda más dinero en el mes.

c. Sí, siempre pago el mínimo y no pasa nada.

4. ¿Cuál es la mejor manera de ahorrar para hacer realidad mis planes?

a. De manera ordenada y planificada. El presupuesto es de gran ayuda para este fin.

b. Ahorrar lo que me sobra cada fin de mes.

c. No es necesario ahorrar.

5. ¿Es lo mismo retirar efectivo de una tarjeta de crédito que hacerlo con una de débito?

a. No, al hacerlo con la tarjeta de crédito pagaré intereses mayores; sin embargo, si lo hago con mi tarjeta de débito no me cobran ya que es dinero que ya poseo.

b. Sí, es lo mismo.

c. Sí, igual pagaré intereses en ambos casos.

6. ¿Por qué se debe pagar a tiempo?

a. Porque de esa manera no afecto mi historial crediticio y podré acceder a futuros préstamos.

b. Porque evito cobros adicionales.

c. No es importante pagar a tiempo.

Calificación de las respuestas: a) =3, b) =2 y c) =1

Si obtuviste de 15 a 18 puntos en este test, ¡felicitaciones! Estás manejando adecuadamente tus finanzas personales.

Tus decisiones son correctas y sabes cómo administrar tu dinero para poder llevar a cabo tus planes.

En caso tengas un puntaje menor, necesitas organizar tus gastos. Puedes ingresar a www.abcdelabanca.com para conocer más acerca del sistema financiero y tomar nota de los consejos para mejorar en el control de tu dinero.

Ten siempre en mente que la clave para administrar tus ingresos es ser ordenado y gastar sólo hasta donde tu presupuesto te lo permite. Prueba las herramientas que tiene el ABC de la Banca (presupuestador, semáforo de perfil financiero, diccionario, entre otros). (Fuente: Andina)