Competencia en sistema financiero permitirá que créditos bajen

El economista Jorge Gonzales Izquierdo sostuvo hoy que las intenciones del Gobierno de promover una rebaja en las tasas de interés en los créditos hipotecarios se trasladarían al mercado si se eleva la competencia en el sistema financiero.

Ello en referencia a la rebaja en la tasa de fondeo que realizó el Fondo Mivivenda, de 7.8% a 7.1%, para que se replique en los colocaciones a los usuarios finales. Sin embargo dicho impactó aún no se traslada.

Al respecto hace unos días el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Edmer Trujillo, lamentó el hecho y pidió a las entidades bancarias a que trasladen la rebaja dada en diciembre del 2016.

“El Gobierno debe tener en cuenta que la estructura del sistema financiero peruano no es competitiva entonces al no ser competitivo las entidades financieras pueden embolsicarse parte de la rebaja porque no hay competencia”, manifestó Gonzales Izquierdo a la Agencia Andina.

Dijo que otra medida es que altos funcionarios del Gobierno se reúnan con la Asociación de Bancos del Perú (Asbanc) para “persuadirlos” a que bajen las tasas de interés en los créditos hipotecarios.

“Después de la presión es probable que se traslade la demanda. No creo a un 100% pero sí 70% u 80%”, indicó.

Sin embargo aseguró que una medida desacertada sería intervenir a través del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) pues nuestra economía es de libre mercado.

“Para que intervenga Indecopi debería demostrar que hay colusión entre las entidades bancaria y eso es casi imposible”, finalizó.